Обновлено: добавлена информация других объектах, на которых проходит эвакуация.

В столичную полицию поступил анонимный звонок о взрывных устройствах на Киевском, Ленинградском и Казанском вокзалах, в торговых центрах «Афимолл», «Метрополис» и «Город», а также в Первом МГМУ имени Сеченова. Об этом сообщает агентство «Москва».

Сотрудники правоохранительных органов уже направились на места для проверки. По словам очевидцев, доступ к «Метрополису» перекрыли, а в «Афимолл Сити» проходит эвакуация.

Дальнейшая информация уточняется.

Изначально сообщалось о возможном минировании только двух объектов — Киевского вокзала и ТЦ «Метрополис».

UPD (16:28): Список объектов, в которых проводится эвакуация из-за предполагаемой угрозы взрыва, пополнился торговым центром «Капитолий» и Российским экономическим университетом имени Плеханова.

UPD (16:38): По последним данным от информагентств, в Москве также эвакуируют МГИМО, Курский и Ярославский вокзалы и торговые центры «Европейский» и «Щелково».

Публикация от Nessa Klichmanova (@kiprida) Сен 13 2017 в 6:47 PDT kiprida: Нас тоже #эвакуировали

После 10 сентября в десятках городов России начали проводить массовую эвакуацию административных и общественных зданий из-за анонимных звонков о якобы заложенных в них бомбах. Пока ни одно из этих предупреждений не подтвердилось. По факту случившегося возбуждаются уголовные дела по статье о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Источник сообщений пока не найден.