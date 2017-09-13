В Москве отреставрируют бюсты Петра Чайковского и Данте Алигьери в саду «Эрмитаж», а также памятник Михаилу Кутузову в районе Выхино-Жулебино. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии.

Памятники очистят от загрязнений, отремонтируют и покроют защитными составами. «Мы включили эти скульптуры в план по ремонту произведений монументально-декоративного искусства на 2015–2018 годы, поскольку под воздействием городской среды, а в случае с Чайковским еще и времени, они потеряли свой изначальный лоск», — рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Подрядчики, которые проведут ремонтные работы, пока не определены. Их определит открытый конкурс, который организует ГКУ «Мосреставрация».