В МГУ, ВШЭ, МИСиС, МФТИ и СПбГУ в этом году впервые пройдут спецкурсы по блокчейну. Об этом сообщает RT.

В МГУ занятия по блокчейну пройдут на факультете экономики, в ВШЭ — для студентов магистерской программы «Финансовые технологии и анализ данных», которая была запущена совместно со Сбербанком. Лекции будут читать приглашенные эксперты.

МИСиС совместно с Внешэкономбанком объявил о создании Центра компетенций по новым материалам и прорывным технологиям, который займется организацией научной деятельности по изучению блокчейна и развитием дополнительного профессионального образования в этой области.

В МФТИ пройдут занятия по IT-составляющей блокчейна.