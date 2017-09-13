Летом в России по представлению Роспотребнадзора закрыли 72 детских лагеря. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает информагентство «Москва».

«В ходе летней оздоровительной кампании 2017 года специалистами Роспотребнадзора было наложено штрафов на сумму более 677 миллионов рублей. По представлению Роспотребнадзора судами приостановлена деятельность 72 организаций детского отдыха», — заявили в пресс-службе.

Кроме того, за лето по предложениям ведомства от работы отстранили 994 сотрудников детских лагерей.

Ранее The Village рассказывал о том, как отправить ребенка в лагерь и не сойти с ума.