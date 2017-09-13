В музее парка Горького открылась выставка «„Музеон”: пластика места», которая посвящена 25-летию парка. Об этом сообщается на сайте правительства Москвы. На выставке представлены карты, фильмы, личные вещи скульпторов и фотографии XIX–XXI веков.

На втором и третьем этажах музея разместили инструменты зодчих, карты и фотографии из архивного фонда Москвы и материалы об экспонатах «Музеона» и их авторах. На четвертом этаже проходит голосование за лучшую скульптуру парка и его макет, на котором можно передвигать магнитные фигурки гостей, скульптур, скамеек и деревьев.

Выставка будет работать до 14 января с 11:00 до 22:00 во все дни, кроме понедельника.