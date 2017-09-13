Федеральная антимонопольная служба внесла в правительство законопроект, предлагающий запретить регионам повышать тарифы на жилищно-коммунальные услуги выше установленных предельных значений. Об этом сообщает «Российская газета».

Уточняется, что инициатива ведомства появилась после обнаружения ситуации, при которой коммунальные тарифы в регионах различаются более чем в 50 раз.

Глава ФАС Игорь Артемьев отметил, что в законодательстве оставлено множество лазеек относительно изменения тарифов. «Например, устанавливает правительство предельный уровень повышения тарифа на электроэнергию, условно говоря, 10%. Но наступает 1 июля — тарифы увеличиваются на 70–80–120 %. Спрашивается, как это возможно? Оказывается, возможно, потому что в самих актах правительства написано, что если инвестпрограмма требует повышения тарифов, то можно выходить за какой угодно предел», — рассказал он.

В ФАС также уточнили, что мониторинг ситуации в регионах еще не закончен, и доклад о превышениях предельного уровня будет готов к концу сентября.