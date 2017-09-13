Станцию «Измайлово» Московского центрального кольца, которая входит в состав одноименного транспортно-пересадочного узла, и станцию метро «Партизанская» связала единая пешеходная зона. Об этом сообщает официальный сайт мэрии Москвы.

Уточняется, что пешеходное пространство между станциями метро и МЦК позволит сократить время пересадки пассажиров.

В районе ТПУ организуют новые остановочные пункты наземного транспорта, обновят навигацию и выделят места для парковки автомобилей. В единой пешеходной зоне установят лавочки и переход с навесом.