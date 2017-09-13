В парке «Зарядье» за три дня посетители вытоптали около 10 тысяч растений, разбили стекло и напольные фонари, а также повредили световое окно Медиацентра. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на начальника отдела по садово-парковой и природоохранной работе Игоря Сафиуллина.

«К сожалению, посетители вытоптали растения и газоны, особенно в зоне северного ландшафта. Там уничтожено практически 30 процентов зеленого покрова. Но отдыхать на траве можно у нас не везде, а только в специальных местах», — рассказал Сафиуллин.

Более того, посетители парка также начали выкапывать растения, прятать в сумках и уходить. The Village собрал комментарии пользователей соцсетей на эту тему.