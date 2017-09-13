Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело из-за анонимных звонков с угрозами взрывов, которые 10–13 сентября привели к массовым эвакуациям во многих российских городах. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.

«В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, проводится биллинг, оперативники пытаются установить владельцев телефонов, а также адреса IP-телефонии», — сообщили изданию.

По словам источника, за последние сутки было зафиксировано 115 анонимных звонков о бомбах.

13 сентября в московскую полицию поступили звонки о взрывных устройствах на Киевском, Ленинградском и Казанском вокзалах, в торговых центрах «Афимолл», «Метрополис», «Капитолий» и «Город», Первом МГМУ имени Сеченова, МГИМО, ГУМе и других зданиях.

Массовая эвакуация административных и общественных зданий в крупнейших городах России началась после 10 сентября. Поводом для нее послужили анонимные звонки с виртуальных номеров о минировании сооружений.