Активисты организации «Христианское государство — Святая Русь», которая рассылает кинотеатрам письма с угрозами из-за проката «Матильды», не считают, что совершают преступление. Об этом в интервью Znak.com cообщил мужчина, представившийся лидером питерского отделения ХГСР Сергеем Ивановым.

Кто-то готов молиться, а кто-то готов взять меч и пойти перерубить всех. У каждого человека совесть по-своему работает. Православие — это наша историческая основа, и плевать в православных святых никто не имеет права. Более того, у православных людей есть полное православное право на основе святых отцов, того же самого Александра Невского, взять и наказать своего врага. Мы, когда все это слушали, понимали, что люди будут правы, если что-то такое сделают, и не правы будут кинотеатры. Знаете, уголовно наказуемое деяние — это все мелочи жизни, когда люди стоят за свою историю, стоят за свою веру. сергей иванов , руководитель ХГСР

На вопрос, не считает ли он, что агрессивные действия против фильма «Матильда» — это нарушение христианских заповедей и принципов, прежде всего смирения, активист ответил: «У нас есть святые Пересвет и Ослябля — это святые схимники, которых отправили на бой. Отправил их лично Сергий Радонежский. Эти люди погибли в бою, погибли за правое дело, и не просто погибли, а кого-то еще убивали».

«Имеет ли другая сторона право что-то делать? Да, имеет. Пусть хоть что делают, но они проиграют, про-иг-ра-ют!» — подытожил он.