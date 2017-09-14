Администрация парка «Зарядье» изменила режима работы для регулирования потока посетителей и восстановления урона, который ему нанесли вандалы. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии.

С 14 сентября вход на территорию, смотровую площадку «Парящий мост» и в павильоны будет осуществляться с 15-минутными интервалами. Предполагается, что это поможет распределить потоки посетителей и повысить контроль над объектами. Убирать ограждения по периметру территории пока также не планируется.

С 18 сентября в парке начнутся восстановительные работы. Вход в «Зарядье» по понедельникам будет открываться в 14:00. В остальные дни его можно посещать с 10:00.

«Ввод ограничений — вынужденная мера. Ландшафт парка — его основа, без которой „Зарядье“ не сможет существовать. И если мы сейчас не позаботимся о зеленых растениях, многие из которых пострадали в результате неаккуратных действий посетителей, то они погибнут», — пояснил директор парка Павел Трехлеб.

Возведенный на месте гостиницы «Россия» парк «Зарядье» открылся для посетителей 11 сентября. В первый же день работы в нем повредили стеклянный купол и медиацентр. Впоследствии также стало известно, что вандалы уничтожили около 10 тысяч растений, посаженных в парке.

Об основных объектах, представленных в «Зарядье», можно прочитать в репортаже The Village.