В парке «Зарядье», открывшемся 11 сентября, компания — установщик указателей ошиблась с переводом на китайский язык. Об этом «Медузе» сообщила китаист Татьяна Борзенко.

Вместо нужных иероглифов, обозначающих «Красную площадь», на табличке написано «красная кишка», иначе — колбаса. Также в китайской блогосфере высмеяли неправильное наименование Патриаршего подворья, которое оказалось «деревней шовинистов».

Как выглядит новый парк возле Кремля, можно посмотреть в материале The Village.