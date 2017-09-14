Кандидаты в муниципальные депутаты района Левобережный намерены оспорить результаты выборов. По их словам, кандидаты от «Единой России» использовали административный ресурс, чтобы занять девять из десяти мест в районном совете. Об этом сообщается на странице проекта «Открытые выборы» в Facebook.

«В шести из восьми участковых избирательных комиссий лидировали кандидаты, которых поддерживал штаб Дмитрия Гудкова. Все уже верили в их победу, но „ЕдРо“ максимально использовало административный ресурс в одном единственном УИКе, обеспечив себе победу», — утверждается в сообщении.

Этим участком был пансионат для ветеранов труда, директор которого выдвигался от «Единой России». Явка там составила 76,6 % — 515 человек. Большинство голосов в пансионате, утверждается в материале, было отдано за «Единую Россию».

«Независимых кандидатов просто не пускала охрана в помещения пансионата, а жалобы на это игнорировали везде: в территориальной избирательной комиссии, московской городской избирательной комиссии, центральной избирательной комиссии и в департаменте соцзащиты, к которому приписан пансионат. А в день выборов жителям помогали голосовать, указывая верные квадратики в бюллетенях», — говорится в посте.

Депутаты подали заявления в ТИК, МГИК и ЦИК. Если это не поможет, они намерены обратиться в суд.

В комментариях к посту на аналогичные ситуации также пожаловались кандидаты в муниципальные депутаты от районов Восточное Измайлово и Очаково-Матвеевское.