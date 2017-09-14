Московская мэрия не давала никаких указаний по поводу мемориальной доски политику Борису Немцову. Об этом со ссылкой на заместителя мэра Леонида Печатникова сообщает РИА «Новости». По его словам, мэрия также не получала обращений по поводу установки таблички.

«Официальных обращений в мэрию по поводу установки мемориальной доски Борису Немцову в доме по адресу улица Малая Ордынка, дом 3, не поступало. В связи с этим никаких официальных распоряжений, рекомендаций, комментариев по этому поводу мэрия не давала», — рассказал Печатников.

Он назвал самоуправством установку и демонтаж памятных знаков без законных на то оснований.

Мемориальная доска в доме в Климентовском переулке Москвы, где жил Борис Немцов, повесили 7 сентября. Установку инициировали жители дома.

Через несколько дней активисты движения SERB сняли табличку. Сопредседатель движения «Солидарность» Илья Яшин заявил, что памятный знак будет восстановлен. Действия активистов SERB он расценил как акт вандализма.