Следственный комитет возбудил уголовное дело о коммерческом подкупе при реконструкции Политехнического музея. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Дело завели по материалам проверки московского УФСБ. Расследование ведется по части 7 статьи 204 УК РФ — «Коммерческий подкуп в крупном размере».

Во вторник, 12 сентября, сотрудники ФСБ задержали предполагаемых участников коррупционной схемы — Андрея Хацкевича и Алексея Милованова. Они находятся под домашним арестом. Им грозит до девяти лет тюрьмы.

Проверки по этому делу продолжаются.

Уточняется, что, по версии следствия, в феврале 2015 года департамент культурного наследия Москвы заключил договор с автономной некоммерческой организацией «Политехинжиниринг». Она должна была осуществлять надзор за работами в «Большой аудитории, в которой выступал Владимир Ильич Ленин в 1918 году». По данным газеты, надзор был необходим потому, что аудитория является объектом культурного наследия.

Следствие также полагает, что в 2015 году «неустановленные лица» потребовали 630 тысяч рублей за подтверждение того, что работы выполнены.

Реставрация Политехнического музея Москвы началась в январе 2013 года. Из бюджета на работы в здании выделили 9,98 миллиарда рублей. Поэтапное открытие музея после реставрации планируется на 2017–2018 годы.