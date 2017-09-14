В школах столицы начали работать консультанты по интерактивным технологиям в образовании. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии.

Цель консультантов — научить педагогов компьютерной грамотности, эффективно использовать на уроках различные гаджеты и Wi-Fi, работать с интерактивными панелями, которые заменяют меловые доски, а также электронными учебниками и тестами.

Кроме того, тьюторы объяснят учителям, как создавать интерактивные сценарии уроков. «С начала учебного года более 70 специалистов уже консультируют педагогов в 134 зданиях московских школ. На очереди — обучение учителей еще в 39 зданиях образовательных организаций столицы, где заканчивается установка нового оборудования, поставленного в рамках проекта „Московская электронная школа“», — рассказал советник руководителя столичного департамента информационных технологий по стратегическим проектам и инновациям Андрей Белозеров.

Сейчас к МЭШ подключены более 60 образовательных учреждений, в которые входят более 170 зданий. При этом ожидается, что к концу 2017 года в проект войдут еще 694 школы, которые оснастят новой техникой, а к концу 2018 года в МЭШ будут участвовать все школы Москвы.