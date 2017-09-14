В Москве эвакуировали восемь школ из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника издания, анонимные звонки в школы поступили утром 14 сентября. На данный момент известны адреса только трех эвакуированных учреждений: на 2-й Сокольнической и Лечебной улицах, а также на Варшавском шоссе. В результате эвакуированы почти 9 тысяч учащихся.

На месте работают кинологи, информация уточняется.

Массовая волна эвакуаций по всей России началась 10 сентября. Поводом послужили анонимные звонки о не подтвердившейся угрозе взрывов. Источник сообщений остается неизвестным. Только за вчерашний день в результате 70 звонков в Москве эвакуировали более 100 тысяч человек.