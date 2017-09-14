Роспотребнадзор предупредил российских туристов об осложнении эпидемиологической ситуации по заболеваемости холерой в Нигерии. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

Министерство Нигерии сообщило о 375 случаях заболевания в штате Борно на северо-востоке страны. При этом 21 человек уже погиб, еще 200 проходят лечение. Ситуация осложняется недостатком чистой воды и скученностью проживающих там беженцев.

В ведомстве отметили, что не допустят завоза инфекции в Россию, в связи с чем просят учитывать информацию о заболевании при планировании поездок.

По данным ВОЗ, с начала 2017 года 179 тысяч случаев заболевания холерой зарегистрировано в 34 странах мира.