В Москве запустился новый оператор каршеринга EasyRide. Об этом сообщает информагентство «Москва».

«Сегодня исполняется два года московскому каршерингу, и одновременно сегодня первый день работы нового оператора EasyRide на этом рынке», — рассказала заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Алина Бисембаева.

Она отметила, что сейчас в городе около 3 тысяч машин каршеринга и около 500 тысяч регулярных пользователей.

В автопарке EasyRide — кроссоверы Renault Kaptur. Сейчас есть 100 автомобилей, до конца года их количество планируют увеличить до 500. В 2018 году парк компании вырастет еще на 1,5 тысячи автомобилей.