Глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион сравнил ситуацию с фильмом «Матильда» со скандалом вокруг французского журнала Charlie Hebdo, сотрудники которого в 2015 году стали жертвами теракта после публикации карикатур на пророка Мухаммеда. Об этом сообщает ТАСС.

«Тогда нас всех пытались поставить перед дилеммой: вы с „Шарли“ или вы с террористами, которые расстреляли сотрудников редакции? Сейчас нас пытаются поставить перед выбором: либо ты поддерживаешь „Матильду“, либо ты с теми, кто призывает сжигать кинотеатры», — заметил митрополит.

Он подчеркнул, что не поддерживает возвращение цензуры, но в то же время выступает против осквернения памяти императора Николая II и его семьи. Митрополит добавил, что уже посмотрел фильм и высказал режиссеру Алексею Учителю свое мнение.