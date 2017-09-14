«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве и области 15 сентября из-за сильного ветра. Он будет действовать на всей территории ЦФО. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

По данным Гидрометцентра, 15 сентября через Московский регион будет проходить атмосферный фронт. В его зоне прогнозируются дожди небольшой и умеренной интенсивности. Погода будет ветреной, ночью порывы ветра могут достигать 12–17 метров в секунду, а днем — 15–20.

«В ближайшие один-три часа 14 сентября с сохранением до 11:00 15 сентября местами в Москве ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 12–17 метров в секунду», — сообщили в ГУ МЧС.

«Желтый» является третьим из пяти уровней опасности и означает, что погода потенциально опасна.