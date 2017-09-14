В ЛДПР предложили создать в следующих моделях iPhone функцию «моментальный обратный звонок». Письмо с предложением председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил генеральному директору ООО «Эппл Рус» Питеру Энгробу Нильсену, сообщается на сайте ведомства.

«Учитывая, что в нашей стране большинство граждан имеют низкий достаток и вынуждены экономить на всем, в том числе и на оплате расходов сотовой связи, нередко люди (по предварительной договоренности) совершают звонки близким по следующей схеме. Абонент А звонит (с мобильного или стационарного городского телефона) на мобильный телефон абоненту Б, абонент Б „сбрасывает“ вызов и перезванивает абоненту А. Зачастую таким образом осуществляют звонки дети — старшим, пожилые люди — родственникам; такой способ может использоваться и для экономии при междугородной или международной связи — например, студентами, которые обучаются вдали от близких. Выгода достигается за счет того, что у абонента Б есть возможность совершать звонки или по низкой стоимости (в том числе за счет безлимитных или пакетных тарифов), или бесплатно (например, если расходы на сотовую связь оплачивает работодатель)», — объяснил чиновник суть инициативы.

По словам Нилова, такая функция будет востребована среди пользователей.

О том, как айфоны влияют на расходы россиян и что нового представили на презентации Apple, можно прочитать в материалах The Village.