С 15 по 17 сентября для проезда машин закроют несколько московских улиц. Об этом The Village сообщили в информационном центре Транспортного комплекса столицы.

В пятницу, 15 сентября, с 10:00 до 14:00 ограничат движение на Большой Татарской улице в связи с проведением религиозных мероприятий. В субботу, 16 сентября, нельзя будет проехать по Фрунзенской набережной в районе комплекса зданий Министерства обороны. Там пройдет фестиваль «Армия России — 2017». Ограничения будут действовать с 12:00 субботы до 05:00 воскресенья.

Также в субботу с 14:30 до 19:30 нельзя будет проехать по участку Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда, а также по 3-й Песчаной улице от улицы Куусинена до 2-й Песчаной улицы. В этот день команда ЦСКА сыграет с клубом «Ростов».

В воскресенье, 17 сентября, движение в Москве ограничат в связи с проведением велопарада. С 04:00 до 16:00 нельзя будет проехать по участоку Звездного бульвара от улицы Цандера до проспекта Мира, а с 10:00 до 15:00 — по улице 1905 года от Краснопресненской набережной до Рочдельской улицы. Перкроют также Мантулинскую улицу и 1-й Красногвардейский проезд вдоль парка «Красная Пресня».

На веломаршруте автомобильное движение закроют с 11:30. Улицы планируют постепенно открывать для проезда после прохождения колонны велосипедистов.