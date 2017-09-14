В среду, 13 сентября, «Мосэкомониторинг» закрыл сайт, на котором публиковалась оперативная информация о загрязнении воздуха. Об этом сообщается на сайте организации.

«В связи с переходом на единую технологическую платформу mos.ru сайт ГПБУ „Мосэкомониторинг“ временно закрыт на модернизацию. Для оповещения населения в период закрытия сайта „Мосэкомониторинга“ информация о состоянии окружающей среды ежедневно будет размещаться на официальной странице Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы — www.mos.ru/eco», — говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте российского «Гринписа», там нет данных, аналогичных информации с портала «Мосэкомониторинга». Из-за этого движение не может обновлять свою карту «Чем дышит Москва?» «Гринпис» утверждает, что в течение 13 сентября организации поступило «огромное количество жалоб на ухудшение качества воздуха и отсутствие информации о его состоянии по конкретному району».

«„Гринпис России“ требует от мэра Москвы Сергея Собянина немедленно возобновить публикацию оперативной и подробной информации о загрязнении воздуха», — отмечается на сайте организации.