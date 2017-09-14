За звонками об угрозах взрыва в общественных зданиях по всей России стоят лица, связанные с запрещенной в стране террористической организацией «Исламское государство». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства отметил, что данные об этих людях не разглашаются в интересах следствия. При этом всех собираются объявить в международный розыск.

«Расследование затрудняется тем, что организаторы и исполнители преступной деятельности активно используют шифрованную переписку в мессенджерах и IP-телефонию», — добавил источник, уточнив, что звонки курируются из-за границы.

В центре общественных связей ФСБ отказались прокомментировать эту информацию, но и не опровергли ее.

Массовая волна эвакуаций по всей России началась 10 сентября со звонков с виртуальных номеров о минировании общественных учреждений. 13 сентября она дошла до Москвы — с территории вокзалов, торговых центров и университетов эвакуировали около 100 тысяч человек. 14 сентября звонки продолжились — на этот раз телефонные террористы нацелились на школы и кинотеатры. По факту случившегося ФСБ завела дело по статье «Заведомо ложные сообщения о террористических актах».

