Два кинотеатра в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на информированный источник в экстренных службах.

«Эвакуация происходит из кинотеатре в торговом центре „Золотой Вавилон“ на проспекте Мира Москвы, также идет эвакуация из еще одного кинотеатра в центре столицы, оттуда выведено порядка 30 человек», — заявил собеседник агентства.

Сейчас на месте ЧП ожидают прибытия кинолога с собакой для проверки помещений.

Ранее сообщалось, что в Москве эвакуировали восемь школ из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника издания, анонимные звонки в школы поступили утром 14 сентября. На данный момент известны адреса только трех эвакуированных учреждений: на 2-й Сокольнической и Лечебной улицах, а также на Варшавском шоссе. В результате эвакуированы почти 9 тысяч учащихся.

Массовая волна эвакуаций по всей России началась 10 сентября. Поводом послужили анонимные звонки о не подтвердившейся угрозе взрывов. Источник сообщений остается неизвестным. Только за вчерашний день в результате 70 звонков в Москве эвакуировали более 100 тысяч человек.