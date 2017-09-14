Партия «Яблоко» определит кандидата в мэры столицы после пяти раундов дебатов. Окончательное решение останется за федеральным бюро. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на заместителя председателя партии Николая Рыбакова.

«Кандидат в мэры Москвы от партии „Яблоко“ будет определен после пяти раундов дебатов и голосования различных аудиторий — избранных от „Яблока“ муниципальных депутатов, членов партии, журналистов и экспертов», — рассказал Рыбаков агентству.

При этому процедура выбора победителя еще должна быть разработана. Результаты дебатов станут рекомендацией для принятия окончательного решения в федеральном бюро партии.

Ранее о своем желании баллотироваться в мэры от «Яблока» заявляли лидер московского отделения партии Сергей Митрохин.