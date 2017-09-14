Полиция планирует помочь кинопрокатчикам и местным органам власти обеспечить безопасность на показах фильма «Матильда» Алексея Учителя. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр МВД.

Такое решение приняли «в связи с повышенным вниманием общественности» к выходу картины.

Как пояснили в МВД, дополнительные меры безопасности будут применяться в зависимости от обстановки.

4 сентября нагруженный газовыми баллонами грузовик врезался в кинотеатр «Космос» в центре Екатеринбурга. Причиной такого поступка водитель назвал свое возмущение показом в кинотеатре фильма «Матильда» Алексея Учителя. 11 сентября у офиса адвоката Учителя в Москве неизвестные подожгли две машины, оставив листовки со словами «За Матильду гореть». Объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» отказалась от проката «Матильды», объяснив свое решение угрозами от организации «Христианское государство». Кроме того, в «Иллюзионе» отменили предпремьерный показ фильма по техническим причинам.



The Village рассказывал, кто угрожает сжечь кинотеатры из-за «Матильды», а также писал о реакции зрителей, которые посмотрели картину на предпремьерном показе во Владивостоке