В московской квартире нашли тайник с монетами времен Николая II
Жительница одного из московских домов во время ремонта квартиры обнаружила в стене тайник с монетами конца XIX — начала XX веков. Об этом информагентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что речь идет о доме в Замоскворечье по улице Павла Андреева.
146 монет находились в металлической трубе, замурованной в стене. На золотых монетах номиналом 10 рублей изображен российский император Николай II.
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