Жительница одного из московских домов во время ремонта квартиры обнаружила в стене тайник с монетами конца XIX — начала XX веков. Об этом информагентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что речь идет о доме в Замоскворечье по улице Павла Андреева.

146 монет находились в металлической трубе, замурованной в стене. На золотых монетах номиналом 10 рублей изображен российский император Николай II.