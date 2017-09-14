Центральный банк России направил письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой внести изменения в законодательство для допуска банка «Открытие» к средствам бюджета и стратегических предприятий на время санации. Об этом со ссылкой на анонимный источник сообщает «Интерфакс»,

Письмо в правительство направила глава Банка России Эльвира Набиуллина. На этой неделе глава правительства поручил всем заинтересованным ведомствам за десять дней подготовить необходимые проекты.

29 августа ЦБ объявил о санации банка «ФК Открытие». Для финансового оздоровления «Открытия» впервые будут использоваться средства Фонда консолидации банковского сектора.

Ранее The Village писал, как ситуация с «Открытием» повлияет на клиентов банка.