В Москве завершили строительство новой Морозовской больницы
Новый корпус Морозовской детской клинической больницы примет первых пациентов осенью 2017 года. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии Москвы.
«Строительство закончено, идет наладка оборудования. Так что, я надеюсь, в ближайшее время корпус примет первых пациентов», — рассказал Сергей Собянин.
Лечебный корпус Морозовской больницы построен в рамках федерального проекта, реализованного совместно правительством Москвы и Минздравом России. Здание появилось на месте одноэтажных инфекционных корпусов 1930-х годов постройки, находившихся в аварийном состоянии.
Уточняется, что здание позволит открыть направления медпомощи в области экстренной сердечно-сосудистой хирургии, аритмологии и трансплантации органов и тканей, включая пересадку костного мозга. Там же откроют профильные отделения реанимации и интенсивной терапии.
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