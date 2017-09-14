Новый корпус Морозовской детской клинической больницы примет первых пациентов осенью 2017 года. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии Москвы.

«Строительство закончено, идет наладка оборудования. Так что, я надеюсь, в ближайшее время корпус примет первых пациентов», — рассказал Сергей Собянин.

Лечебный корпус Морозовской больницы построен в рамках федерального проекта, реализованного совместно правительством Москвы и Минздравом России. Здание появилось на месте одноэтажных инфекционных корпусов 1930-х годов постройки, находившихся в аварийном состоянии.

Уточняется, что здание позволит открыть направления медпомощи в области экстренной сердечно-сосудистой хирургии, аритмологии и трансплантации органов и тканей, включая пересадку костного мозга. Там же откроют профильные отделения реанимации и интенсивной терапии.