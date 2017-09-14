Оргкомитет 11-й премии Кандинского объявил шорт-лист своих номинантов. Об этом The Village сообщили в пресс-службе премии.

Место

Участники и проекты

Номинация

— Группировка ЗИП. «Остановка „ДК ЗИП“»

— Полина Канис. «Бассейн»

— Ирина Корина. «Хвост виляет кометой»

«Проект года»

— Аслан Гайсумов. «Номера»

— Саша Пирогова. «MONO»

— Данила Ткаченко. «Опытное поле»

«Молодой художник. Проект года»

— Алексей Бобриков. «„Русская идея на сувенирном прилавке“ и другие эссе о (пост)советском искусстве»

— Александр Боровский. «Как-то раз Зевксис с Паррасием… Современное искусство: практические наблюдения»

— «Оттепель» под редакцией Т. Л. Карповой

«Научная работа. История и теория современного искусства»

Финалистов премии отобрали из списка 30 номинантов. Проекты года и лучших молодых художников выбирало международное жюри, а научные работы — жюри премии. Победителей объявят на торжественной церемонии в декабре.