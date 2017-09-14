Оргкомитет премии Кандинского объявил шорт-лист
Оргкомитет 11-й премии Кандинского объявил шорт-лист своих номинантов. Об этом The Village сообщили в пресс-службе премии.
Место
Участники и проекты
Номинация
— Группировка ЗИП. «Остановка „ДК ЗИП“»
— Полина Канис. «Бассейн»
— Ирина Корина. «Хвост виляет кометой»
«Проект года»
— Аслан Гайсумов. «Номера»
— Саша Пирогова. «MONO»
— Данила Ткаченко. «Опытное поле»
«Молодой художник. Проект года»
— Алексей Бобриков. «„Русская идея на сувенирном прилавке“ и другие эссе о (пост)советском искусстве»
— Александр Боровский. «Как-то раз Зевксис с Паррасием… Современное искусство: практические наблюдения»
— «Оттепель» под редакцией Т. Л. Карповой
«Научная работа. История и теория современного искусства»
Финалистов премии отобрали из списка 30 номинантов. Проекты года и лучших молодых художников выбирало международное жюри, а научные работы — жюри премии. Победителей объявят на торжественной церемонии в декабре.
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