Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня. В этом выпуске: санкции Евросоюза, штраф «Победе» за овербукинг, новый московский каршеринг и другие события.

Звонки ИГИЛ

В городах России продолжаются случаи телефонного терроризма. В Москве из-за сообщений о минировании сегодня эвакуировали два кинотеатра, 20 школ и Центральный детский магазин на Лубянке. Всего за день экстренные службы города получили более 30 сообщений о взрывных устройствах.

По данным СМИ, за звонками об угрозах взрыва стоят лица, связанные с запрещенным в стране «Исламским государством». Злоумышленников собираются объявить в международный розыск.

Также стало известно, что за сутки, 13 сентября, в Москве из-за звонков о минировании эвакуировали более 100 тысяч человек.

Санкции Евросоюза

Евросоюз продлил на полгода санкции против 149 физических и 38 юридических лиц из России, которые подозреваются в нарушении суверенитета Украины. Новые ограничения действуют до 15 марта 2018 года и представляют собой заморозку активов и запрет на въезд.

«Красная кишка» в «Зарядье»

В парке «Зарядье» установили указатели с ошибочным переводом на китайский язык. Вместо «Красной площади» табличка направляет к «Красной кишке», иначе — колбасе. Патриаршее подворье в версии компании-установщика оказалось «деревней шовинистов».

Кроме того, парк изменил режим работы для регулирования потока посетителей и восстановления нанесенного вандалами урона. Так, вход на территорию, смотровую площадку «Парящий мост» и в павильоны будет осуществляться с 15-минутными интервалами. При этом городские власти пообещали оставить вход в «Зарядье» бесплатным, несмотря на инциденты.

Штраф «Победе» за овербукинг

Российского лоукостера «Победа» оштрафовали на 20 тысяч рублей за овербукинг. По данным прокуратуры, компания продала 196 билетов на самолет, рассчитанный на 189 мест. О нарушении стало известно после проверки отказа пассажирке в посадке на рейс Москва — Красноярск в марте.

О том, как избежать овербукинга, можно прочитать в материале The Village.

Снижение цен на iPhone

После презентации своих новинок Apple снизила цены на старые модели iPhone в России в среднем на 9 тысяч рублей. Так, iPhone SE в интернет-магазине компании теперь продается за 27 990 рублей вместо 32 990. iPhone 7 в базовой комплектации подешевел с 52 990 до 43 990 рублей.

Ранее The Village рассказывал, как в соцсетях отреагировали на новинки Apple.

Блокировка «Компромат.Ru»

Портал «Компромат.Ru» заблокировали на территории России. Роскомнадзор объяснил блокировку нарушением авторских прав. В ведомстве также отметили, что в отношении ресурса вынесли несколько судебных решений, в том числе по нарушению закона о персональных данных.

Закрытие карты загрязнения воздуха

«Мосэкомониторинг» закрыл свой сайт, на котором публиковалась оперативная информация о загрязнении воздуха. Как пояснили в учреждении, ресурс временно закрыт на модернизацию, поэтому данные о состоянии окружающей среды будут размещаться на странице департамента природопользования. Однако, как отметили в российском «Гринписе», на портале ведомства нет соответствующей информации, из-за чего созданная движением карта «Чем дышит Москва?» не может обновляться.

Эпидемия холеры в Нигерии

Роспотребнадзор предупредил российских туристов об эпидемии холеры в Нигерии и попросил учитывать это при планировании поездок. По данным министерства здравоохранения Нигерии, в штате Борно на северо-востоке страны зафиксировано 375 случаев заболевания, в том числе 21 погибший. Ситуация осложняется недостатком чистой воды и скученностью проживающих там беженцев.

Новый столичный каршеринг

В Москве запустился новый оператор каршеринга EasyRide. В автопарке сервиса — 100 кроссоверов Renault Kaptur. До конца года количество автомобилей планируют увеличить до 500, а в 2018 году парк компании вырастет еще на 1,5 тысячи машин.

Обыски у экс-владельца Черкизовского рынка

У бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова прошли обыски. По словам адвоката Александра Добровинского, оперативные мероприятия провели по 12 адресам.

В апреле «Росбалт» писал, что Исмаилова подозревают в причастности к преступной группе, которая, предположительно, совершила восемь заказных убийств.