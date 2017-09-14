Власти Москвы пообещали оставить бесплатным вход в «Зарядье», несмотря на случаи вандализма в парке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

«Никаких разговоров даже не может быть о платном входе», — отметила заммэра.

По мнению Раковой, инциденты в «Зарядье» вызваны большим интересом среди москвичей и туристов. «Сделаем нормальный график, который позволит парку и работать, и отдыхать, и никаких проблем не будет», — добавила она.

Возведенный на месте гостиницы «Россия» парк «Зарядье» открылся для посетителей 11 сентября. В первый же день работы в нем повредили стеклянный купол и медиацентр. Впоследствии также стало известно, что вандалы уничтожили около 10 тысяч растений, посаженных в парке.

Об основных объектах, представленных в «Зарядье», можно прочитать в репортаже The Village.