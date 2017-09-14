Правоохранительные органы задержали первых подозреваемых по делам о массовых анонимных сообщениях о минировании, спровоцировавших эвакуации по всей России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» без ссылки на источник.

По данным издания, задержанными оказались несовершеннолетние подражатели, узнавшие о случаях телефонного терроризма из СМИ и решившие присоединиться к информационной атаке.

Среди задержанных — 17-летний житель Волоколамска, сообщивший об угрозе взрыва в местном Дворце спорта. Как уточняет «Коммерсантъ», подростка было легко вычислить, поскольку он использовал обычный телефон. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье 207 Уголовного кодекса («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

Массовая волна эвакуаций по всей России началась 10 сентября со звонков с виртуальных номеров о минировании общественных учреждений. 13 сентября она дошла до Москвы — с территории вокзалов, торговых центров и университетов эвакуировали около 100 тысяч человек. 14 сентября звонки продолжились — на этот раз телефонные террористы нацелились на школы и кинотеатры.