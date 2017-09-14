Фонд «Общественное мнение» выяснил, сколько россиян довольны своей работой и зарплатой. Данные исследования фонда приводит «Интерфакс».

25 % россиян не удовлетворены

своей работой

Размер зарплаты устраивает более трети (37 %) работающих респондентов, в то время как 61 % опрошенных не довольны уровнем оплаты труда. При этом 9 % россиян имеют две работы, еще 2 % — три.

Социологи также выяснили, что 16 % опрошенных трудятся в теневом секторе.