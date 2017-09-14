Сколько россиян не удовлетворены своей работой
Фонд «Общественное мнение» выяснил, сколько россиян довольны своей работой и зарплатой. Данные исследования фонда приводит «Интерфакс».
25 %
россиян не удовлетворены
своей работой
Размер зарплаты устраивает более трети (37 %) работающих респондентов, в то время как 61 % опрошенных не довольны уровнем оплаты труда. При этом 9 % россиян имеют две работы, еще 2 % — три.
Социологи также выяснили, что 16 % опрошенных трудятся в теневом секторе.
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