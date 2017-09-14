С 18 по 30 сентября изменится расписание и маршрут следования ряда электричек Ленинградского направления из-за ремонта инфраструктуры. Об этом сообщается на сайте Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

Кроме того, в этот период будет отменено десять поездов из Москвы в Тверь, а также десять поездов в обратном направлении.

Подробнее с изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и сайте РЖД в разделе «Пассажирам».