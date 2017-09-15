Министерство транспорта разработало законопроект, повышающий штрафы для авиадебоширов почти в десять раз. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В ведомстве предложили поднять сумму штрафа за невыполнение распоряжений командира экипажа с 2–5 тысяч рублей до 20–40 тысяч рублей. В качестве альтернативы авиадебоширов планируется арестовывать на срок до 15 суток.

Также министерство выступило с инициативой ввести отдельное наказание за мелкое хулиганство на транспорте. В качестве санкции по новой норме предусмотрен штраф 30–50 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

В Минтрансе считают, что ужесточение наказания позволит предотвратить инциденты, «создающие повышенную опасность для жизненно важных интересов личности, общества и государства».