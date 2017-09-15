В аэропортах Москвы вновь отменили и задержали более 30 рейсов
Утром в пятницу, 15 сентября, в аэропортах Москвы отменили и задержали десятки рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
По состоянию на 09:50 в Домодедове отменили четыре вылета — в Барселону, Женеву, Кишинев и Джербу. Еще 29 рейсов задерживается: 22 из них — в Домодедове, семь — в Шереметьеве.
В работе Внукова и подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.
Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.
КомментарииПодписаться