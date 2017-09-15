Сотрудники московского парка «Зарядье» не зафиксировали случаев хищения растений посетителями. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы парка Карину Горобец.

«Это домыслы какие-то», — прокомментировала Коробец слова начальника отдела по садово-парковой работе «Зарядья» Игоря Сафиуллина о том, что посетители выкапывают парковые растения и уносят их с собой.

При этом, как следует из материалов на портале госзакупок, руководство парка собирается приобрести противокражное оборудование на 880 тысяч рублей. Соответствующие лоты разместили на портале 31 августа и 1 сентября.

Возведенный на месте гостиницы «Россия» парк «Зарядье» открылся для посетителей 11 сентября. В первый же день работы в нем повредили стеклянный купол и медиацентр. Впоследствии также стало известно, что вандалы уничтожили около 10 тысяч растений, посаженных в парке. Несмотря на это, московские власти пообещали оставить вход в «Зарядье» бесплатным.

Об основных объектах, представленных в «Зарядье», можно прочитать в репортаже The Village.