Обновлено: добавлена информация о результатах проверки.

Возле нежилого здания, расположенного по адресу Чонгарский бульвар, дом 5, корпус 2, обнаружили предмет, напоминающий взрывное устройство. Об этом информагентству «Москва» рассказал источник в правоохранительных органах.

По его словам, на место происшествия отправились городские службы. Дальнейшая информация уточняется.

UPD (11:35): В пресс-службе городского управления МВД заявили, что обнаруженная на Чонгарском бульваре бесхозная сумка не представляет опасности.

С 10 сентября по всей России проходит массовая волна эвакуаций из-за звонков о минировании общественных учреждений. 13 сентября она дошла до Москвы — с территории вокзалов, торговых центров и университетов эвакуировали около 100 тысяч человек. 14 сентября звонки продолжились — на этот раз телефонные террористы нацелились на школы и кинотеатры. По факту случившегося ФСБ завела дело по статье «Заведомо ложные сообщения о террористических актах». По данным СМИ, звонившие связаны с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство».