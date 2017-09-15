Парковка американского посольства в Большом Девятинском переулке стала доступна для обычных автовладельцев. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на столичный паркинг.

Администратор московского парковочного пространства объяснил такое решение острой нехваткой парковочных мест в центре.

Ранее сотрудники ГИБДД также убрали дорожные знаки, обозначающие парковочные места возле обочин дороги, возле генконсульств США в Екатеринбурге и Владивостоке. А в Санкт-Петербурге парковка для американских дипломатов была устроена незаконно.

В начале сентября «Коммерсант» со ссылкой на российские дипломатические источники сообщал о возможности лишения американских дипломатов выделенных мест для парковки с целью установления паритета. Отмечается, что в США у российских дипломатов выделенных парковок нет.