В Останкинской телебашне в начале 2018 года откроют интерактивный мультимедийный комплекс об ее истории. Об этом сообщает агентство новостей «Москва», в распоряжении которого имеются документы о конкурсе на поиск подрядчика.

«Планируется создание в помещениях башни интерактивного мультимедийного комплекса, освещающего важные исторические события Останкинской телебашни, ее устройство и функционал, а также содержащего интерактивную лабораторию визуализированных научно-технических данных», — следует из материалов.

Подрядчик должен установить автономные мультимедийные модули со специализированным программным обеспечением и оригинальным контентным материалом, предназначенным для размещения исторических, научных, общеобразовательных, развлекательных и иных информационных материалов.

Исполнителя работ определят 5 октября. Работа над проектом должна занять не более 90 календарных дней. Максимальная цена контракта составляет 120 миллионов рублей.