МИД рекомендовал россиянам избегать район Лондона из-за взрыва в метро
Министерство иностранных дел России рекомендует россиянам не посещать район Парсонс Грин Лондона, где произошел взрыв в метро. Информация об этом размещена в твиттере ведомства.
Утром 15 сентября в лондонском метро на линии «Дистрикт» (Илинг — Ампинстер) на платформе Парсонс Грин в вагоне поезда произошел взрыв. 20 человек получили ожоги, погибших нет.
В полиции Великобритании взрыв квалифицировали как теракт. Кроме того, на станции обнаружено второе взрывное устройство.
В Ростуризм информация о российских гражданах среди пострадавших не поступала.
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