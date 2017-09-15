Министерство иностранных дел России рекомендует россиянам не посещать район Парсонс Грин Лондона, где произошел взрыв в метро. Информация об этом размещена в твиттере ведомства.

#Великобритания - полиция и др.службы работают на месте взрыва в метро Лондона; рекомендуется избегать посещения района ст. Парсонс Грин https://t.co/uc8fY4Ks1i — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 15 сентября 2017 г.

Утром 15 сентября в лондонском метро на линии «Дистрикт» (Илинг — Ампинстер) на платформе Парсонс Грин в вагоне поезда произошел взрыв. 20 человек получили ожоги, погибших нет.

В полиции Великобритании взрыв квалифицировали как теракт. Кроме того, на станции обнаружено второе взрывное устройство.

В Ростуризм информация о российских гражданах среди пострадавших не поступала.