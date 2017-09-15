Выполнение майских указов президента о поддержке уровня зарплат врачей, преподавателей, работников культуры и соцработников могут продлить до 2020 года. Об этом сообщает «РБК».

Как следует из пояснительной записки Минздрава к проекту бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в июне о необходимости сохранить целевые показатели по зарплатам медработников говорилось на совещании у вице-премьера Ольги Голодец. В Минтруде подтвердили, что «вопрос сохранения установленных майскими указами соотношений уровня оплаты труда касается и других категорий работников».

Как отмечает старший аналитик группы рейтингов АКРА Александр Шураков, решение поддержать зарплаты бюджетников на уровне 100–200 % от средних трудовых доходов может обойтись региональным бюджетам в 422 миллиарда рублей в 2019–2020 годах.

В пояснительной записке к проекту бюджета фонда ОМС говорится, что фонду потребуется 266 миллиардов рублей на поддержку соответствующего уровня зарплат медработников. По этой причине фонд запросил трансферт из федерального бюджета на покрытие дефицита. Сколько средств понадобится для поддержания зарплат других категорий работников, профильные министерства не сообщили.

По мнению ведущего аналитика S&P Екатерины Кенель-Новиковой, возобновление роста зарплат необязательно скажется негативно на исполнении региональных бюджетов, поскольку с 2015 года происходило сокращение численности кадров. Однако, как отмечает эксперт Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Степан Земцов, этот резерв практически исчерпан, поэтому дальнейшее усиление социальной нагрузки на бюджеты приведет к росту долговой нагрузки.