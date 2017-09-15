Следственный комитет вернул оппозиционному политику Илье Яшину деньги, изъятые у него в 2012 году во время обыска по «болотному делу». Об этом Яшин сообщил в своем фейсбуке.

«Мы долго судились, доказывая противозаконность этих действий. За все годы СК так и не смог предъявить мне обвинений, но деньги возвращать категорически не хотел», — отметил политик. По мнению следствия, деньги Яшину передали на организацию массовых беспорядков.

В мае 2017 года суд обязал ведомство вернуть изъятые сбережения оппозиционера. СКР должен был выполнить это решение в течение месяца, однако сделал это только в сентябре.