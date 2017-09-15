Три улицы на севере, северо-востоке и юго-востоке переименуют в честь генерала армии Ивана Яковлева, генерала-полковника Павла Артемьева и советской разведчицы и автора детских книг Зои Воскресенской. Об этом сообщается на сайте правительства Москвы.

Имя Генерала Яковлева получит лефортовский Проектируемый проезд № 109, который расположен между улицами Авиамоторной и Пруд-Ключики. Находящийся в северном районе Проектируемый проезд № 227 станет улицей Генерала Артемьева.

В честь Зои Воскресенской переименуют Проектируемый проезд № 1285 в районе Беговой. Все названия одобрили на недавнем заседании московской Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц.