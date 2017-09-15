У контролеров-кассиров столичных электричек появились видеорегистраторы. Об этом сообщается на сайте московской мэрии.

Устройства выдали 160 сотрудникам, до конца года гаджеты получат еще 440 контролеров. В 2018 году Центральная пригородная пассажирская компания планирует предоставить регистраторы всему своему штату Московского железнодорожного узла.

Закрепленные на одежде устройства будут использоваться для записи происходящего в поездах, в том числе разговоров с пассажирами. Ожидается, что оборудование снизит количество конфликтных ситуаций и повысит дисциплину контролеров.

Ранее стало известно, что видеорегистраторы выдадут работникам спецстоянок и эвакуаторов.