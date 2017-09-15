Из торгового центра «Водный» на севере Москвы эвакуировали 2 тысячи человек из-за пожара. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает информагентство «Москва».

«Загорелось мусорное ведро у бизнес-центра „Водный“ на Головинском шоссе, дом 5. В результате огонь распространился на колонну здания», — заявил источник агентства.

Он добавил, что огонь мог распространиться из-за сильного ветра. В пресс-службе столичного управления МЧС агентству добавили, что в колонне бизнес-центра загорелся утеплитель.