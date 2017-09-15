Приток миграционного населения в Россию за семь лет снизился до минимального. Соответствующее исследование опубликовал Институт социального анализа и прогнозирования при РАНХиГС в «Ежемесячном мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения».

Так, за первую половину 2017 года приток официальных мигрантов в Россию составил 102,3 тысячи человек, обновив минимум с 2010 года, когда миграционный прирост населения России равнялся 89,6 тысячи человек.

По данным исследования, больше всего мигрантов в Россию приезжает с Украины (39,6 тысячи человек). «По сравнению с 2016 годом незначительно увеличился миграционный прирост из Белоруссии (с 1,2 тысячи до 4,9 тысячи человек), Таджикистана (с 12,2 тысячи до 13,9 тысячи) и Туркменистана (с 0,6 тысячи до 0,7 тысячи). Прирост за счет Узбекистана существенно ниже (с 9,5 тысячи до 9,7 тысячи), чем в докризисный период, когда эта страна являлась основным миграционным донором России», — следует из отчета РАНХиГС. Вместе с тем снизилось число мигрантов из стран дальнего зарубежья, в частности из КНДР и Китая.

Отмечается, что наиболее привлекательны для миграции — Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край. Прирост мигрантов наблюдается также в Воронежской, Тюменской, Калининградской и Новосибирской областях. Меньше всего мигрантов приехали в регионы Северо-Кавказского, Приволжского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

По мнению аналитиков, Россия постепенно восстанавливает свою привлекательность для иностранцев. На 1 августа 2017 года в России находились 10,2 миллиона иностранцев.